15 yaşındaki Gauff, Avustralya Açık'ta son şampiyon Osaka'yı eledi
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 15 yaşındaki ABD'li Coco Gauff, son şampiyon 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka'yı 3. turda eledi.
SPOR 24.01.2020, 13:30
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık turnuvasının 5. gün akşam seansı, yapılan maçlarla başladı.
Tek kadınlarda 67. sırada yer alan 15 yaşındaki ABD'li Coco Gauff, ilk defa mücadele ettiği Avustralya Açık ana tablosunda karşılaştığı Japon Osaka'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 4. tura çıktı.
Tek erkeklerde ise 9 numaralı seribaşı Roberto Bautista Agut, klasmanın 39. sırasındaki Marin Cilic'e 6-7, 6-4, 6-0, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 3-2 mağlup olarak 3. turda elendi.
Kaynak: AA
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