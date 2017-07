Yeniden inşa edilecek Ankara 19 Mayıs Stadı'nın altında kendilerine tahsis edilen özel yerlerde faaliyetlerini sürdüren amatör futbol kulüplerinde yıkım hüznü yaşanıyor.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın altında kendilerine tahsis edilen özel yerlerde faaliyetlerini sürdüren amatör futbol kulüplerinde "yıkım hüznü" yaşanıyor.



Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Hacettepe'nin başkentteki maçlarını oynadığı 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılacak modern yeni stat, Ankara'daki amatör kulüpler için hüznün yanında umutlu bir bekleyişe de sebep oldu.



Amatör kulüplerin başkan, antrenör ve yöneticileri, tarihi stadın yıkımına ilişkin duygularını ve yerine yapılacak yeni stada dair beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.



Cebeci Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Cengiz Paça, 19 Mayıs Stadı'nın amatör futbol için öneminin büyük olduğunu belirterek, "Stat ve dış sahalar amatör futbolun kalbi diyebiliriz. Hüzün var ama yetkililerin de gerçekten büyük gayretleri var. Bu hüzün sevince dönüşecektir biz ona inanıyoruz." dedi.



"Kısa bir süre ayrılık olacaktır ama bu ayrılık, futbolun gelişimi ve Ankara'nın kazanması için." diyen Paça, "Tabii hepimiz hüzünlüyüz ama yeni stadın bizlere, futbola ve Ankara'ya katkı sağlayacağına inandığım için ben şahsen mutluluk da duyuyorum." diye konuştu.



Ankara'da tesis sayısının artması ve buna ilçe belediyelerinin öncülük etmesi gerektiğine vurgu yapan Paça, şunları söyledi:



"Belediyelerin her semte kendi stadını yapması lazım. Bunun örnekleri var. Mamak var, Yenimahalle Belediyesinin var. Bunlar çoğalırsa zaten çok sorun kalmayacaktır. Çünkü amatör takımlar olarak bizler profesyonel takımların altyapılarıyız. Bunun için buraya önem verilmesi gerekiyor. Tesis gerekiyor, imkanlar gerekiyor. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ın bu konuyla ilgilendiğini duyuyoruz. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımız Murat Kandazoğlu'nun da bu konuda inanılmaz çabaları var. Hem merakla hem de özlemle yeni tesisimize kavuşacağımız günü bekliyoruz."



"Anılarımızda kalacak"



Et Balık Spor Kulübü Antrenörü Engin Deniz, yaklaşık 26 senedir 19 Mayıs Stadı'nda olduğunu belirterek, "Her yeni eskinin tadını verir mi bilmiyoruz ama burası artık anılarımızda kalacak." ifadesini kullandı.



Çocukluğundan beri Ankara 19 Mayıs Stadı'nda olduğunu dile getiren Deniz, şöyle devam etti:



"İlk geldiğimde 12 yaşındaydım. Gittik dolaştık döndük tekrardan buraya geldik. Çok hüzünlü bir durumumuz var. Sanki evladımızdan, bir parçamızdan ayrılıyormuş gibi olduk. Burayı çok benimsemiştik. Merkezi bir yer çocukları rahatlıkla topladığımız, rahatlıkla spor yaptırabildiğimiz bir alandı. Neticede gelinen noktada yıkım kararı alındı. Her eskiyen şey gibi burası da yenilenecek elbet."



Mağdur edilmeyeceklerini, spor yapabilecekleri ve çocukları kolaylıkla getirip götürebilecekleri yerlerin ayarlandığını anlatan Deniz, "Bize söz de verdiler, bize yer bulmadan buradan çıkmayacağız. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ama bir burukluk var yani yıkılacak." şeklinde görüş belirtti.



"Hüzünlü bir ayrılık"



Ankara İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Kenan Üşenmez, "Hüzünlü bir ayrılık yaşıyoruz." dedi.



Kendilerine iyi imkanlar sağlanması durumunda daha başarılı olacaklarını dile getiren Üşenmez, "Hepimizde hüzün var. Uzun yıllardan beri burada hem top oynadık hem başkanlık, yöneticilik yaptık. Buranın bir tarihi bir geçmişi var. Gençliğimizin, çocukluğumuzun geçtiği bir dönem, yok olup gidecek." diye konuştu.



Semt kulübü olarak zaten zor şartlarda görev yaptıklarına değinen Üşenmez, "Yenisi yapıldığında orada bize daha iyi imkanlar sağlanırsa memnun oluruz." yorumunu yaptı.



"Her şeyi kulüpler tedarik ediyor"



Fatih Ulus Spor Kulübü Başkanı Fatih Yuna, öğretmen emeklisi olduğunu ve 35 yılın ardından eğitimcilik işine devam ettiğini aktararak, "Çok hüzünlüyüz yıllardır buradayız. Burası bir eğitim yuvası. Okulda disiplin cezası alan öğrenciyi getiriyoruz. Burada dört dörtlük insan oluyor. Burada kötü alışkanlıklar, hakaret, kavga olmaz. Binlerce genç buraya geliyor." şeklinde konuştu.



Çocukların bütün sorunlarıyla ilgilendiklerini dile getiren Yuna, şunları kaydetti:

"Çocuklardan ya da ailelerinden kesinlikle ekonomik destek almıyoruz. Gördüğünüz her şeyi kulüpler tedarik ediyor. Kulüp başkanlarına bakın ceplerinden binlerce lira çıkmıştır. Buranın yıllık masrafı 10 bin lira bunu siz ödeyeceksiniz. Sporcu idmandan sonra gidecek yol paran var mı diye sormak zorundasınız.



Türk futboluna yardım için, eğitim için biz bunlara yıllardır katlanıyoruz. Sevgi, saygı, dürüstlük temelinde kurulan ilişkiden başka hiçbir çıkar yok."



"Doğrusu bir umut da var"



Yenidoğan Spor Kulübü Yöneticisi Veysel Doğuer de 46 yıldır amatör futbolun içinde olduğunu belirterek, "Şimdi buraların yıkılması bizi çok üzüyor ama doğrusu bir umut da var." sözlerini kullandı.



Ankara 19 Mayıs Stadı'nın konumu itibariyle amatör futbol için çok önemli olduğuna dikkati çeken Doğuer, "Bizi mağdur etmeyecekler. Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ve dernek başkanımız Murat Kandazoğlu iş birliğiyle yapılacak bu işler." diye konuştu.



Kendilerine geçici olarak bize barınma yeri temin edildiğini dile getiren Doğuer, "Esas kalabileceğimiz yerlerin temin edileceğine de söz aldık. Burada barınamayacağımızı biliyoruz ama bir umut da var." değerlendirmesini yaptı.