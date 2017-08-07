2012 Fransa Açık Turnuvası'nda tek kadınlarda finale çıkan Errani, doping nedeniyle 2 ay tenis oynayamayacak.

0 0 0 0

Kadınlar dünya sıralamasının eski 5 numarası İtalyan tenisçi Sara Errani'ye, doping yaptığı gerekçesiyle 2 ay men cezası verildi.



Uluslararası Tenis Federasyonu'ndan (ITF) yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamasının 98. basamağında yer alan Errani'nin, 16 Şubat'ta alınan doping numunesinde yasaklı "letrozol" maddesine rastlandı.



2012'de tenisin en büyük turnuvalarından Fransa Açık'ta (Roland Garros) final, ABD Açık'ta ise yarı final oynayan, 2013'te de kariyerinin en iyi derecesi olan dünya 5'inciliğine yükselen Errani, 3 Ağustos'tan başlamak üzere 2 ay men cezası aldı.



Çiftlerde dört grand slam turnuvasında da (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon, ABD Açık) şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki tenisçinin, 16 Şubat'tan 7 Haziran'a kadar elde ettiği sonuçlar ve puanlar silinecek, ödüller de elinden alınacak.



Eski dünya 1 numarası Maria Sharapova da yasaklı maddeler listesinde yer alan meldonyum kullandığı gerekçesiyle 26 Ocak 2016'ta tenisten 15 ay men edilmişti.

Kaynak: