Türkiye'nin konuşabilen ilk maskotu Çakır, gönüllülere işaret dili öğretti

İşaret dili ile iletişim kurabilen ve bu özelliğiyle Türk spor tarihinin konuşabilen ilk maskotu olan Çakır, Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak gönüllülere işaret dili eğitimi verdi.

İşitme Engelliler Olimpiyatları Medya Direktörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Samsun'da düzenlenen organizasyonun maskotu Çakır, herhangi bir rehbere ihtiyaç duymadan spor tesislerinde, konaklama ve diğer alanlarda, tüm işitme engelli misafirlerle işaret diliyle iletişim kurabilecek. Bu sayede Çakır, işitme engellilere ve işaret diline farkındalık ve duyarlılığın artmasına katkıda bulunulacak.

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, işitme engelli maskotların da oyunlarda görev alacağını belirterek, "Dünyanın ilk konuşan maskotu Samsunumuzda 96 ülkeden sporcuları karşılayacak. İlk konuşan maskottan kastımız şu, işaret diliyle konuşacak bizim maskotumuz." dedi.



Organizasyonun merkezinde işitme engellilerin yer alacağının altını çizen Serkan Baltacı, "Maskot kıyafetinin içerisinde işitme engelli arkadaşımız, kendi organizasyonunda, kendi kostümünü giyerek hem Türkiye’yi temsil edecek hem de organizasyonun merkezinde işitme engelliler olduğunu inşallah tüm dünyaya duyuracak." ifadelerini kullandı.

Oyunlarda görev alacak gönüllüler ise maskot Çakır’ın işaret dili biliyor olmasından memnuniyet duyduklarını, oyunlar sayesinde herkesin bilinçlendiğini ve bunun organizasyon sonrasında da süreceğine inandıklarını belirtti.