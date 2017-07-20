Hapishanede FETÖ'cülerle 66 gün kalan Yılmaz yaşadıklarını anlattı
Hapishanede FETÖ'cülerle 66 gün kalan Yılmaz yaşadıklarını anlattı
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Harun Kolçak hayatını kaybetti
Harun Kolçak hayatını kaybetti
İbrahim Asparov Danimarka'da tutuklandı
İbrahim Asparov Danimarka'da tutuklandı

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Millilerden ilk galibiyet

Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'ı 3-1 mağlup etti.

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Millilerden ilk galibiyet
Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan3-1 mağlup etti.

Canik 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 61. dakikada Hakan Kurt, 85 ile 90+3. dakikalarda Hüseyin Er kaydetti.

Suudi Arabistan'ın tek golünü ise 82. dakikada Hassan Muhammed Mobarki attı.

2015 Avrupa ve 2016 Dünya Şampiyonu unvanıyla oyunlara katılan Türkiye, gruptaki ikinci maçında 21 Temmuz Cuma günü Mısır ile karşılaşacak.

Öte yandan gruptaki diğer maçta Mısır, Venezuela'yı 2-0 yendi.

Kaynak: AA
Etiketler; #2017 #İşitme Engelliler Olimpiyatları #milli #galibiyet #samsunev sahipliği #erkek milli futbol takımı #erkek #futbol #Takim #a grubu #il maç #suudi arabistan #3-1 #mağlup etti
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 25 ölü
Sonraki Haber
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü kutlanıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.