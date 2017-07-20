Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'ı 3-1 mağlup etti.Kaynak: AA
Canik 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 61. dakikada Hakan Kurt, 85 ile 90+3. dakikalarda Hüseyin Er kaydetti.
Suudi Arabistan'ın tek golünü ise 82. dakikada Hassan Muhammed Mobarki attı.
2015 Avrupa ve 2016 Dünya Şampiyonu unvanıyla oyunlara katılan Türkiye, gruptaki ikinci maçında 21 Temmuz Cuma günü Mısır ile karşılaşacak.
Öte yandan gruptaki diğer maçta Mısır, Venezuela'yı 2-0 yendi.
Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'ı 3-1 mağlup etti.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.