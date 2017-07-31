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2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları sona erdi

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları sona erdi. Türkiye, 17 altın, 7 gümüş ve 22 bronz olmak üzere topladığı 46 madalyayla genel sıralamada 4'üncü oldu

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları sona erdi

Samsun’da 18 Temmuz tarihlerinde başlayan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları sona erdi.

97 ülkeyi, 3 binin üzerinde sporcu ve 5 binin üzerinde katılımcıyı buluşturan olimpiyat Yaşar Doğu Spor Salonunda düzenlenen görkemli kapanış töreniyle bitti.

Rusya 85'i altın toplam 199 madalya ile birinciliği elde ederken, Türkiye 17'si altın ile toplam 46 madalya ile dördüncü oldu. Milliler böylece, 32 madalya kazanılan Sofya 2013’ü geride bıraktı ve kendi Deaflympics rekorunu kırdı.

Türkiye, Atletizm, Futbol, Güreş, Hentbol, Judo, Karate, Tekvando, Voleybol dallarında altın madalya kazandı.

Ukrayna 21'i altın 99 madalya ile ikinci, Güney Kore 18'i altın 52 madalya ile üçüncü sırada yer aldı.  

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları
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