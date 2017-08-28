2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'nda wushu müsabakalarında milli sporculardan Yavuz Selim Kazancı, bronz madalya aldı.Kaynak: AA
Tayvan'ın başkenti Taipei'de gerçekleştirilen oyunlarda wushu sanda branşı erkekler 80 kiloda Yavuz Selim Kazancı, İranlı Hamid Reza Ladvar ile yarı final müsabakasında karşılaştı. Kazancı, rakibine 2-0 yenildi ve bronz madalyayla yetindi.
Kazancı'ya madalyası, yarın düzenlenecek törende verilecek.
Kadınlar taolu "quiangshu" branşında ise milli sporcu Elif Akyüz, 9,04 puanla 6'ncı oldu.
Wushu müsabakalarına yarın taolu branşındaki mücadelelerle devam edilecek.
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