2019 Katar için futbolda altın yıl oldu

Ülkede futbolu sevdirmek ve başarı elde etmek amacıyla altyapı çalışmalarına büyük önem veren Katar için 2019, altın yıl oldu.

Futbolda başarılı bir yılı geride bırakan Katar, tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. Haziran ayında Güney Amerika'da düzenlenen Copa Amerika'ya katılan Katar Milli Takımı, akademiden yetişen futbolcularıyla Asya Kupası'nı tarihinde ilk kez 2019'da müzesine götürdü.

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ev sahipliğini üstlenen Katar, FIFA dünya sıralamasında bu yılın en iyi çıkış yapan ülkesi oldu. Yıl başında 93. sırada bulunan Katar, sene sonunda 55. sıraya kadar yükseldi.

Futbolcu yetiştirme fabrikası: Aspire Akademi

Geçmişte devşirme futbolculara milli takımında yer veren Katar, 2004 yılında kendi oyuncularını yetiştirmek için ilk adımı attı ve dünyanın en görkemli eğitim merkezlerinden biri olan Aspire Akademi'yi kurdu.

2006 yılında akademinin başına İspanyol teknik adam Felix Sanchez getirildi. Yıllar sonra gelecek başarının temelleri o dönem atıldı. Sanchez altyapı milli takımlarında yer aldı ve daha sonra A Milli Takım'ın başına geçti.

Katar Milli Takımı 2019'da tarih yazdı

İspanyol teknik adam Sanchez, akademiden beri tanıdığı futbolcularla temeli sağlam bir takım kurarak Asya Kupası'na katıldı ve başarının tesadüf olmadığını kanıtladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde şubat ayında düzenlenen turnuvada sadece aldığı sonuçlarla değil, oynadığı futbolla da dikkati çeken Katar, 2019'da tarih yazdı.

Bu kupayı 4 kez kazanan ve organizasyonun en başarılı takımlarından olan Japonya'yı finalde 3-1 yenerek ilk kez Asya Kupası'nı müzesine götüren Katar, turnuvada birçok alanda da rekor kırdı.

Katar'ın El-Duhail ekibinde görev yapan Almoez Ali, turnuva tarihinde en çok gol atan futbolcu oldu. Takımının finale yükselmesinde önemli rol oynayan 22 yaşındaki forvet Almoez Ali, çıktığı 7 maçta 9 gol kaydetti. Daha önceki rekor, 1996'daki turnuvada 8 gol atan İranlı Ali Daei'ye aitti.

Finale kadar rakiplerine skor şansı vermeden gelen Katar Milli Takımı, turnuva boyunca kalesinde sadece 1 gol gördü. Ülkesinin El-Sadd takımında forma giyen Saad Abdulla Al Sheeb'in kalesini koruduğu Katar, finalde Takumi Minamino'nun golüne engel olamadı.

Katar, kupa tarihinde bir turnuvanın ilk 6 maçında gol yemeyen ilk takım oldu.

Turnuvadaki 7 maçından galibiyetle ayrılan Katar, bütün maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaşan ilk takım olarak da tarihe geçti.

Yılın en iyi çıkış yapan ülkesi

FIFA dünya sıralamasında 2019'un sürprizini Katar gerçekleştirdi. 2019 yılı ocak ayında 93. sırada bulunan Katar, 38 basamak birden atlayarak seneyi 55. sırada kapattı. Katar, yılın en iyi çıkış yapan ülkesi olarak dikkati geçti.

2019 yılında 21 maç yapan Katar, 14 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez yenilip, 2 defa berabere kaldı. Kalesinde 14 gol gören Katar, 45 kez ağları sarsmayı başardı.

Kupa Amerika'ya katıldı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'nın (Copa America) 46'ncısı Brezilya'da düzenlenirken, Katar tarihinde ilk kez Japonya ile birlikte misafir ülke olarak turnuvaya katıldı.

İlk maçında organizasyonun güçlü ekiplerinden Paraguay ile karşılaşan Katar, 2-0 geriye düşmesine rağmen 2 gol atıp maçtan beraberlikle ayrıldı. Müsabaka sonrası övgü dolu yorumlar olan Asya temsilcisi, futbolda yükselen grafiğininin tesadüf olmadığını gösterdi.

2022 Dünya Kupası'nın provası yapıldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi olacak Katar, büyük organizasyon öncesi prova yaptı.

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yanı sıra, ev sahibi Katar'ın El-Sadd ekibinin mücadele ettiği 2019 Kulüpler Dünya Kupası, başkent Doha'da düzenlendi.

İngiliz ekibi Liverpool, Brezilya kulübü Flamengo, Yeni Kaledonya temsilcisi Hienghene, Meksika takımı Monterrey, Tunus ekibi Esperance de Tunis ve Suudi Arabistan temsilcisi El-Hilal ile binlerce taraftarı ağırlayan Katar, FIFA tarafından tam not aldı.

Futbolcu olarak geldi, takımın başına geçti

Katar yeni dönemde, yıldız oyuncuların yüksek maaş alıp daha sonra ayrıldığı bir ülke olmaktan çıkarak, bu ünlü futbolculardan yararlanma yoluna gidiyor. Bunun son örneği İspanyol futbolcu Xavi Hernandez oldu.

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra 2015'te Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd ile anlaşan Xavi, 4 yıl boyunca takımın altyapısından yetişen genç futbolculara yol gösterdi ve onların gelişiminde rol oynadı.

Katar ekibi, bu yıl futbolu bırakan Xavi'yi takımın başına getirdi. İspanyol futbolcu 2 yıl boyunca El Sadd ekibinin başarısı ve genç oyuncuların Katar futboluna kazandırılması için çaba harcayacak.

2022 Dünya Kupası çalışmaları

Orta Doğu'daki ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'da 2022 hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Stat inşaatı, metro yapımı, otel kapasitelerinin artırılması ve alt yapı hizmetleri gibi hazırlıkların sürdüğü Katar'da 2022 heyecanı yaşanıyor. Kupa için 200 milyar dolar harcanması beklenen Katar'da birçok inşaat sona erdi. En son biten yapı ise FIFA Dünya Kupası'na özel "2022" şeklindeki bina oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.