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27 takım play-off turuna yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçlarının sona ermesinin ardından 27 takım play-off turuna yükseldi.

27 takım play-off turuna yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçlarının sona ermesinin ardından 27 takım play-off turuna yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda 3. ön eleme turu rövanş maçları sona erdi̇. Bu turdaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında, konuk ettiği Avusturya ekibi Sturm Graz ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna kaldı.

Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Yeni Zenit Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip İsrail temsilcisi Bnei Yehuda, 67'nci dakikada Almog Buzaglo'nun golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Zenit deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanması sebebiyle tur atlayan taraf oldu.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 65'inci dakikada oyuna dahil olduğu mücadelede İtalya temsilcisi Milan, konuk ettiği Romanya'dan Universitatea Craiova'yı Giacomo Bonaventura ve Patrick Cutrone'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek üst tura çıktı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEK Larnaca ve Apollon, Makedonya'dan Shkendija, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Hajduk Split ve Osijek, Sırbistan'dan Kızılyıldız, Ukrayna'dan Olexandriya, Macaristan'dan Videoton, Yunanistan'dan Panathinaikos ve PAOK, İsveç'ten Östersunds, Rusya'dan Krasnodar, Portekiz'den Maritimo ve Braga, Hollanda'dan Utrecht, Arnavutluk'tan Skenderbeu, Avusturya'dan Altach, Danimarka'dan Midtjylland, Fransa'dan Olympique Marsilya, İngiltere'den Everton, İspanya'dan Athletic Bilbao, İsrail'den Maccabi Tel-Aviv, Slovenya'dan Domzale play-off turuna kalan diğer takımlar oldu.


Kaynak: AA
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