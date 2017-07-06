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3 engellinin başarı hikayesi

Özge Üstün, Neslihan Kılıçoğlu ve İsmail Balandı istenirse engellerin nasıl aşılabileceğini kanıtladı.

3 engellinin başarı hikayesi

Engelli Özge Üstün, Neslihan Kılıçoğlu ve İsmail Balandı spordaki başarılari ile engellerin nasıl aşılacağını gösterdi.

Edirne'de ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki Özge Üstün'ün hayatı, tedavi amacıyla beş yıl önce gittiği havuzda değişti.

Üstün, Milli sporcu olduktan sonra beş yıllık süreçte 8 il birinciliği ve 35 Türkiye şampiyonluğu elde ettti. Şimdiki hedefi  2020 Tokyo Olimpiyatları'nda birincilik kazanmak.

Tedavi amaçlı gittiği havuzda hayatı değişenlerden biri de  Neslihan Kılıçoğlu.

Karaman'da yaşayan 13 yaşındaki Neslihan yarışmalarda 14 kez Türkiye birincisi oldu.

Ailesi de Neslihan'a her zaman destek oldu.

İsmail Balandı da Şanlıurfa'da geçimini ayakkabı boyacılığı yaparak sağlayor.

34 yaşındaki Balandı engelli olmasına rağmen ekmeğini taştan çıkarmış.

2 yıl önce arkadaşının tavsiyesi üzerine haltere başlayan Balandı'nın Türkiye ikinciliği var. 

 
    ulusal.com.tr

Etiketler; #özge üstün #neslihan kılıçoğlu #ismail balandı
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