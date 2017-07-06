Özge Üstün, Neslihan Kılıçoğlu ve İsmail Balandı istenirse engellerin nasıl aşılabileceğini kanıtladı.

Engelli Özge Üstün, Neslihan Kılıçoğlu ve İsmail Balandı spordaki başarılari ile engellerin nasıl aşılacağını gösterdi.



Edirne'de ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki Özge Üstün'ün hayatı, tedavi amacıyla beş yıl önce gittiği havuzda değişti.



Üstün, Milli sporcu olduktan sonra beş yıllık süreçte 8 il birinciliği ve 35 Türkiye şampiyonluğu elde ettti. Şimdiki hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda birincilik kazanmak.



Tedavi amaçlı gittiği havuzda hayatı değişenlerden biri de Neslihan Kılıçoğlu.



Karaman'da yaşayan 13 yaşındaki Neslihan yarışmalarda 14 kez Türkiye birincisi oldu.



Ailesi de Neslihan'a her zaman destek oldu.



İsmail Balandı da Şanlıurfa'da geçimini ayakkabı boyacılığı yaparak sağlayor.



34 yaşındaki Balandı engelli olmasına rağmen ekmeğini taştan çıkarmış.



2 yıl önce arkadaşının tavsiyesi üzerine haltere başlayan Balandı'nın Türkiye ikinciliği var.





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