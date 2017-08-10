Yarın başlayacak güreşlerde, bin 300'e yakın pehlivan mücadele edecek

Balıkesir'de yarın başlayacak 37. Geleneksel Kurtdereli Güreşleri'nde, bin 300'e yakın pehlivan kol bağlayacak.



Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Ahmet Edip Uğur, merkez Karesi ilçesindeki Kurtdere Er Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında, güreşlere 78'i başpehlivan olmak üzere yaklaşık bin 300 pehlivanın katılacağını söyledi.



Balıkesir'i kültür, spor ve turizmin başkenti yapmak için çalıştıklarını belirten Uğur, "Bizler büyük bir medeniyetin mensuplarıyız. Türk milleti, var olduğu günden bu yana büyük bir millet olmanın tüm özelliklerini layıkıyla taşımış, kendine has değerler üretebilen bir medeniyet olmayı başarabilmiştir. Değerlerimize ve medeniyetimizden aldığımız güce sahip çıkma vaktidir." diye konuştu.



Göreve geldikleri günden bu yana yüzyıllardır süregelen yağlı güreşi gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlatan Uğur, şöyle devam etti:



"Bu bilinçle 2014'ten bu yana aynı şevk ve heyecanla düzenlediğimiz yağlı güreş organizasyonları vesilesiyle halkımızı kültürel değerleriyle buluşturuyoruz. Güreşleri, bu yıl da Kurtdere'nin dualı çayırında yapacağız. Aynı zamanda 40'a yakın belediye başkanı, çok sayıda meclis üyesi, güreş ağası ve basın mensubu Kurtdere Er Meydanı'nı onurlandıracak."



Toplantısına katılan 2015 ve 2016 Kurtdereli Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu da 3. kez şampiyon olup kemeri Antalya'ya götürmek istediğini dile getirdi.



Kırkpınar Güreşleri kadar Kurtdereli Güreşleri'nin de çok tanındığını dile getiren Okulu, "Burada Edirne ayarında güreşler oluyor. Burası Edirne'nin rövanşı. İki yıldır burada başpehlivanım, bu yıl da kıyasıya bir mücadele geçecek. Allah nasip ederse elimizden geleni yapıp kemeri alacağız." ifadelerini kullandı.



Daha sonra 3 gün sürecek güreşlerin yapılacağı alan gezildi ve basın mensuplarına gösterildi.