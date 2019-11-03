İstanbul'da nefesler tutuldu. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu başladı.

"İstanbul senin, durma koş" sloganıyla koşulan maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan start aldı.

Koşunun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da açılış konuşmasını yaptı.

Maraton 42 kilometre 195 metre, 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu olmak üzere 3 kategorilerinde gerçekleştirildi.

"Altın maratonlar" listesinde olan 41'inc İstanbul Maratonu'na 106 ülkeden yaklaşık 58 elit atlet olmak üzere toplam 140 bin kişi katıldı.

42,195 kilometrelik çipli koşuda yaklaşık 4 bin, 15 kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koştu. 8 kilometrelik halk koşusuna ise 100 bin civarında vatandaş katılıdı.

Maratona katılan Spor Bakanı Kasapoğlu, mehmetçik için koştu.

Yarışlar emniyet güçleri de katıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, polisler ile birlikte katıldı maratona.

41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırdı. Yarışa "tavşan atlet" olarak başlayan Kibet, 42 kilometre 195 metrelik parkuru 2.09.44'lük derece ile birinci bitirdi.

Kadınlarda ise Etiyopyalı Hirut Tibebu birinciliği elde etti. Dereceye giren sporculara 306 bin Dolar ödül dağıtıldı.

ulusal.com.tr