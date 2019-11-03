İstanbul'da nefesler tutuldu. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı.

"İstanbul senin, durma koş" sloganıyla koşulan maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan start aldı.

Koşunun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da açılış konuşmasını yaptı.

Maraton 42 kilometre 195 metre, 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu olmak üzere 3 kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

"Altın maratonlar" listesinde olan 41'inc İstanbul Maratonu'na 106 ülkeden yaklaşık 58 elit atlet olmak üzere toplam 140 bin kişi katılıyor.

42,195 kilometrelik çipli koşuda yaklaşık 4 bin, 15 kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koşuyor. 8 kilometrelik halk koşusuna ise 100 bin civarında vatandaş katılıyor.

42,195 kilometrelik yarış Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek. 15 kilometre koşusunda atletler, Yenikapı'da bitiş noktasına varacak. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son bulacak.

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