TRABZONSPOR’un savunma oyuncusu Jan Durica, bu yıl hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi, "Bu sene kulübümüz 50’nci yılını kutluyor. Şampiyonluğa oynamak istiyoruz ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya’da kamp çalışmalarıyla sürdüren bordo mavililerde Slovakyalı futbolcular Jan Durica, Juraj Kucka ve Matus Bero, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Takımın kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Jan Durica, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Sadece Slovakya genelinde değil Avrupa genelinde çok güzel bir komplekste hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ev sahibi olduğumuzdan dolayı kendimizi şanslı hissediyoruz. Macaristan’daki kamp alanı ile burada ki kamp alanı arasında çok fark var" diye konuştu.



DURİCA: 50’NCİ YILIMIZDA ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYORUZ



1 yıl önce Trabzonpor'a geldiğini hatırlatan Durica, şöyle devam etti:



"Ben geldikten sonra takıma 12 yeni arkadaşım katıldı. Güçlü bir takım olmanız için zamana ihtiyacınız var. Kucka'nın gelmesiyle bu takım kalitesini oluşturmaya başladı. Kaliteli bir takım olduğumuza inanıyoruz. Bu sene kulübümüz 50’inci yılını kutluyor. Onun için biz de elimizden gelenin en iyisini yapıp en üst seviyede ligi tamamlamak istiyoruz. Şampiyonluğa oynamak istiyoruz ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Maksimum enerjimizi sahaya vermeye çalışacağız.”



Durica, takımdaki genç oyuncuların kaliteleriyle ilgili sorulan soruya ise, “Matus Bero, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu gibi genç oyuncular kaliteyi artırıyor. Tabi ki çok fazla çalışmaları gerekiyor. Ondan sonra iyi bir gelecek onları bekliyor” yanıtını verdi.



KUCKA: İYİ BİR KAMP GEÇİRİYORUZ



“Günde 2 antrenman ve hazırlık maçlarıyla sezona hazırlanıyoruz. Kamp iyi geçiyor. Transfer dönemi başladığında zaten bizim görüşmelerimiz de başlamıştı. Benle görüşüldükten sonra kulüpler kendi aralarında görüşmeye başladı. Milan’dan buraya transferim, kulübün ikna edilmesine kalmıştı. Kulüpler arasında görüşmeler bittikten sonra kulüp başkanımız benimle görüştü. Ama tam olarak kesin bir durum yoktu. O zaman tatildeydim. Tatilimin bitmesini bekledim ve tekrar kulübe dönüp, kulüptekilerle görüşmek ve ondan sonra karar vermek istedim. Milan’da bütün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra antrenmanlara çıktım. Kulüpler aralarında anlaştıktan sonra Trabzon’a yola çıktım. Daha sonra da bütün sağlık kontrolünden geçtikten sonra akşam da kontratımı imzaladım ve böylece transferim tamamlandı."



Kucka, Trabzonspor'un kendini transfer etmek istediğinde bordo mavili kulüple ilgili fazla bilgisi olmadığını da belirterek, "Transferim ciddiyet kazandıktan sonra Durica ile görüşerek bilgi aldım. Milli takımdan Türkiye'de forma giyen Slovak arkadaşlarım var. Onlarla milli takım kampında da görüşmüştüm. Kendi milli takım arkadaşlarımdan bir kaç kişi ile de görüştüm"



ifadelerini kullandı.



BERO: SAKATLIĞIM SONRASI İLK 6 AY BENİM İÇİN ZOR OLDU



Trabzonspor’un Slovakyalı genç oyuncusu Matus Bero ise, yeni sezona hazır girmek için en iyi şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Geçen sezon yaşadığı sakatlıkla ilgili de konuşan Bero, “Sakatlığım sonrası ilk 6 ay benim için zor bir dönemdi. O arada kendimi güçlendirmeye çalıştım. Ama artık geçtiğini düşünüyorum. Yeni bir sezon başlıyor. Benim için de yeni bir dönem başlıyor. Normalde benim oynadığım yer 8 numara. Tabi ki de bu bizim antrenörümüze bağlı. Hocamız bana nerede görev verirse, nerede en fazla verim alabileceğini düşünüyorsa bende orada oynamaya hazırım” diyerek açıklamalarını noktaladı.