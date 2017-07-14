656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri minik boy pehlivanların güreşe tutuşmasıyla başladı.

Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen minik 1 boy pehlivanları rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı.

Sarayiçi'ndeki organizasyonun ilk gününde mücadeleler 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin saat 18.00'deki açılış törenine kadar sürecek.



Bu yıl minik 1 boyda 140, minik 2 boyda 151, teşvik 1 boyda 145, teşvik 2 boyda 174, tozkoparan boyda 209, ayak boyunda 228, deste küçük boyda 116, deste büyük boyda 75, küçük orta küçük boyda 339, küçük orta büyük boyda 160, büyük orta 112, başaltı da 67, baş boyunda 60 pehlivan mücadele edecek.



Yarın başaltı ve başpehlivanların mücadeleleri de gerçekleşecek.



Organizasyon, pazar günü yapılacak başpehlivanlık final güreşleriyle tamamlanacak.