Pehlivanlar gelecek yıl 6 Temmuz'da er meydanına çıkacak, 8 Temmuz'da ise başpehlivanlık müsabakaları yapılacak.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenleneceği tarih belirlendi.



Edirne Belediyesi Encümeni'nin aldığı karar doğrultusunda, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali gelecek yıl 2 Temmuz'da başlayacak.

Festival kapsamında düzenlenen güreşler ise 6 Temmuz'da "minik boy" pehlivanların mücadelesiyle başlayacak, 8 Temmuz'da başpehlivanlık mücadelesiyle sona erecek.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek yıl düzenlenecek güreşlerin hazırlıklarına tarih belirleyerek başladıklarını belirtti.



Dünyanın en eski spor organizasyonlarından Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bir kez daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayacaklarını ifade eden Gürkan, "Edirne Belediyesi olarak değişen ihtiyaçları karşılayacak, modern bir er meydanı en büyük hedefimiz. Kırkpınar Er Meydanı Modernizasyon Projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2017 Devlet Yatırım Programına alındı. Umuyoruz ki 2018 yılında 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bizleri yepyeni bir Kırkpınar Er Meydanı karşılayacak." ifadelerini kaydetti.