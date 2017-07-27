Kayseri'nin Talas ilçesinde 8'incisi düzenlenen Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nda pilotlar ikinci gün yarışlarında 94 kilometrelik Pınarbaşı-Kaynar uçuşu için havalandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 8'incisi düzenlenen Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nda ikinci gün uçuşları başladı.



İlçenin güneyinde yer alan 2 bin rakımlı Ali Dağı'ndaki şampiyonanın ikinci gün uçuşları öncesinde Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İran, Ukrayna, Bulgaristan ve İsviçre'den organizasyona katılan 108 pilota teknik heyet tarafından güzergah ve hava durumu hakkında bilgi verildi.



Ön hazırlıkların ardından sporcular, 94 kilometrelik Pınarbaşı-Kaynar gol hedefine ulaşmak için havalandı.



Öte yandan, ilk gün yapılan 73 kilometrelik Dadaloğlu uçuşunda erkekler genel klasmanda birinciliği 994 puanla Muzaffer Dündar alırken, Metin İbrahim Kavuncu 975 puanla ikinci, İranlı Mohammad Ali Hosseini Semnani 967 puanla üçüncü oldu.



Kadınlar genel klasmanda ise İranlı Fateme Eftekhari 799 puanla birinci gelirken, Merve Arslan 731 puanla ikinciliği, Büşra Yıldızhan ise 449 puanla üçüncülüğü elde etti.



Pilotlar, 5 gün sürecek uçuş sonucu topladıkları puana göre derecelendirilecek.



Şampiyona, 30 Temmuz'da sona erecek.