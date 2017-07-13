Türkiye genelinde 4 bin 543 polisin katılımıyla iki gün boyunca gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, eksikliği olan ve kural ihlali yapan 16 bin 546 araç ve sürücüsüne, 4 milyon 219 bin 787 lira ceza uygulandı.

Türkiye genelinde 4 bin 543 polisin katılımıyla iki gün boyunca gerçekleştirilentrafik denetimlerinde, eksikliği olan ve kural ihlali yapan 16 bin 546 araç ve sürücüsüne 4 milyon 219 bin 787 lira ceza kesildi.



Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, engelliler için ayrılan park yerleri, yaya yolu ve geçitlerine park eden, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlar ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araç ve sürücülere yönelik 8-9 Temmuz tarihlerinde, ülke genelinde özel trafik denetimleri gerçekleştirildi.



Denetimlere, 2 bin 293 ekipte görevli 4 bin 543 personel katıldı.



Bin 880 araç trafikten men edildi



84 bin 565 araç ve sürücünün kontrol edildiği denetimlerde, eksiklik ve trafik kural ihlali görülen 16 bin 546 araç ile sürücüsüne 4 milyon 219 bin 787 lira cezai işlem uygulandı.



Denetlenen araçlardan bin 880'i trafikten men edilirken, 574 sürücünün de belgesine el konuldu.



Cezaların 2 bin 721'i "yaya yollarına park etmek", 2 bin 160'ı "araç muayene süresini geçirmek", bin 167'si "engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmek", 769'u "zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak", 626'sı "alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak", 609'u "sürücü belgesiz araç kullanmak", 530'u "Taşıma Kanunu'na aykırı taşıma yapmak" ihlallerinden yazıldı.



Bu cezaların 481'i "hız sınırlarına uymamak", 442'si "kamyon, çekici ve otobüslerde takograf bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak", 435'i sürücüye ve 9'u yolcuya olmak üzere 444'ü "emniyet kemeri kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak", 270'i "tescil belgesi ve plakaları araç üzerinde bulundurmamak", 111'i "taşıt kullanma sürelerine uymamak", 49'u "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak" ve 6 bin 167'si ise "diğer kural ve yasaklara uymamak" nedeniyle verildi.