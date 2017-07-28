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A'dan Z'ye Roma serüveni

Başakşehir'den Roma'ya transfer olan milli futbolcu, Başakşehir'e ve Roma'ya transfer olduğu dönemlerde oluşturulan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

A'dan Z'ye Roma serüveni

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'den en yüksek bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan ve İtalya kariyerine golle merhaba diyen Cengiz, Medipol Başakşehir'e transfer olmasıyla başlayan videoya sosyal medya adresinde yer verdi.Göksel Gümüşdağ ile tanışmasıyla başlayan videoda Cengiz'in daha sonra Başakşehir tesislerindeki odasına, Roma'ya transfer olmasıyla birlikte burada düzenlenen veda törenine, havaalanında ailesiyle vedalaşmasına yer verilirken, Roma havaalanında karşılanması, Roma için sağlık kontrollerinden geçerken görüntüleri ve Roma Kulübü ile imza töreninden görüntüler yer alıyor.

Yıldız futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede 5 Binin üzerinde beğeni aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #başakşehir
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