2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) D Grubu ilk maçında Rusya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Kaynak: AA
Ülker Sports Arena'daki idman öncesi ay-yıldızlılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ile basın mensuplarına poz verdi.
Milli basketbolcular, basına açık tutulan 15 dakikada, ısınmak için çalışmalar yaptı.
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