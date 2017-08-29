2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) D Grubu ilk maçında Rusya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, antrenman öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağıyla poz verdi.

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2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) D Grubu ilk maçında Rusya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Ülker Sports Arena'daki idman öncesi ay-yıldızlılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ile basın mensuplarına poz verdi.



Milli basketbolcular, basına açık tutulan 15 dakikada, ısınmak için çalışmalar yaptı.

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