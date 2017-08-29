A Milli Futbol takımı, teknik direktör Mirça Luçesku yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. 2 Eylül'de Ukrayna, 5 Eylül'de de Hırvatistan ile karşılaşacak olan milliler, hazırlıklarını sürdürüyor.

Rumen Teknik adam Mirça Luçesku, A milli futbol takımını ilk antrenmanına çıkardı.



2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Grubu'nda Ukrayna ve Hırvatistan ile karşılacak olan milliler maçlar için İstanbul'da kampa girdi.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada açıklamada çalışmaların Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam deceği belirtildi.



Ay-yıldızlı ekibin Riva'daki ilk antrenmanını TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de takip etti.



2 Eylül'de Ukrayna, 5 Eylül'de ise Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek A Milliler, hazırlıklara bugün yapacakları çift antrenmanla devam edecek.



Grupta 11 puanla 3. sırada yer alan Milli takımın 2 maçı da kazanıp gruptaki şansını artırması gerekiyor.





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