A Milli Futbol Takımı son virajda

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grupta son viraja lider giriyor.

Grubunda, son dünya şampiyonu Fransa'nın yanı sıra İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele eden ay-yıldızlı takım, averajla Fransa'nın önünde lider durumda bulunuyor.

Oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan milliler, İzlanda ve Andorra ile yapacağı son 2 karşılaşma öncesinde büyük bir avantaja sahip.

Elemelere deplasmanda Arnavutluk sınavıyla başlayan A Milli Futbol Takımı, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ardından seyircisi önünde Moldova ile karşılaşan ay-yıldızlılar, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Oynadığı bu 2 maçta 6 kez rakip fileleri sarsıp kalesinde hiç gol görmeyen ay-yıldızlılar, iyi bir başlangıca imza attı.

Grubunda 3. maçında son dünya şampiyonu Fransa'yı Konya'da 2-0 yenen milliler, önemli bir galibiyet aldı.

Daha sonra İzlanda ile deplasmanda karşılaşan milliler, elemelerdeki ilk mağlubiyetini burada 2-1'lik skorla yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmanın ardından sırasıyla, içerde Andorra'yı 1-0, deplasmanda Moldova'yı 4-0 ve seyircisi önünde Arnavutluk'u tek golle geçmeyi başardı.

Üst üste aldığı bu 3 galibiyetle gruptan çıkma yolunda inancını iyice pekiştiren milliler, liderlik sınavını ise son dünya şampiyonu karşısında verdi.

Zorlu rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalmayı başaran ay-yıldızlılar, son 2 karşılaşma öncesi liderliğini korudu.

Millilere beraberlik yetecek

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile, Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.

Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin liderlik yolundaki en önemli rakibi Fransa ise sahasında Moldova'yı konuk edecek.

5. Avrupa Şampiyonası kapıda

A Milli Takım, H Grubu'nu ilk 2'de bitirmesi durumunda tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda yerini alacak.

Ay-yıldızlı takım, elemelerdeki son 2 maçını 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile yapacak. Milliler, İzlanda'ya kaybetmesi durumunda, deplasmandaki Andorra mücadelesinde galibiyet arayacak.

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası bileti alması halinde 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra EURO 2020'de de mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İstanbul'da perşembe günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda maç yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu stattaki son maçını 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile oynamış ve Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-1 kazanmıştı.

Bu karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Volkan Demirel, kale arkası tribününde bulunan bazı taraftarlarla gerginlik yaşamıştı. Bu gerginlik sonrasında ise Volkan Demirel, stadı terk etmişti.

Türk Telekom Stadı'nda 8. maç

Estonya ile 10 Ağustos 2011'de oynanan müsabakayla milli takıma kapılarını açan Türk Telekom Stadı, 8. milli maça ev sahipliği yapacak.

Galatasaray ile Ajax arasında 15 Ocak 2011'de oynanan özel maçla hizmete giren 52 bin 650 kişilik statta, milliler daha önce yaptığı 7 maçtan 4'ünü kazandı, 2'sini yitirdi, birinde de berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda 11 gol atan Türkiye, kalesinde ise 9 gol gördü.

İlk maç Estonya

Türk Milli Takımı, bu statta özel maçta 10 Ağustos 2011'de Estonya'yı 3-0 mağlup etti, 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kazakistan'ı 2-1, Azerbaycan'ı 1-0 yendi, Almanya'ya ise 3-1 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, 11 Kasım 2011'de Hırvatistan'a karşı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off ilk maçında 3-0 mağlup oldu.

Türkiye, Türk Telekom Stadı'nda 14 Kasım 2012'de özel maçta Danimarka ile karşılaştı. Aynı zamanda milli takımın tarihteki 500. maçı olan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu arada, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin başında Türk Telekom Stadı'nda ilk maçına çıkacak.