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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Rumen teknik adam ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım teknik direktörlüğüne Mircea Lucescu'nun getirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Mircea Lucescu ile 2+1 yıllığına anlaşmış olup imza töreni 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 14.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacaktır. Türk futboluna hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluklar yaşayan Lucescu ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de geçen günlerde futbol takımında genel koordinatörlük görevi için görüşme gerçekleştirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #A Milli Takım
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