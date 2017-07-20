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A Milliler Avrupa Şampiyonası'na iddialı hazırlanıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları Göksenin Köksal ve Melih Mahmutoğlu, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda seyircinin de desteğiyle iyi bir derece elde edeceklerine inandıklarını söyledi.

A Milliler Avrupa Şampiyonası'na iddialı hazırlanıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları Göksenin Köksal ve Melih Mahmutoğlu, 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2017 Avrupa Şampiyonası'nda seyircinin de desteğiyle iyi bir derece elde edeceklerine inandıklarını söyledi.

Milli basketbolcular Göksenin Köksal ve Melih Mahmutoğlu, Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefleri ve hazırlık süreçleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çok yoğun bir hazırlık temposunun kendilerini beklediğini belirten Göksenin Köksal, "Geçmişte bizim ağabeylerimiz nasıl dünya ikincisi olduysa, bu Avrupa Şampiyonası'nda da seyirciyi arkamıza alarak başarı elde edeceğimize inanıyorum." dedi.

Galatasaray Odeabank'ta kaptanlığın henüz yönetim tarafından kesin olarak söylenmediğini belirten Köksal, "Başantrenörümüz Erman Kunter ve yönetimimiz beni kaptanlığa uygun görürse seve seve yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Melih Mahmutoğlu: İyi işler yapacağız

Milli Takım'ın tecrübeli isimlerinden Melih Mahmutoğlu, şampiyonayı heyecanla beklediklerini dile getirerek, "Güzel bir takım olduk. Kadromuzda hem genç hem de tecrübeli isimler var. Biz tecrübelerimizi gençlere katmaya çalışacağız, onlar da enerjilerini bize yansıtacaklar. İyi işler yapacağız." şeklinde konuştu.

Mahmutoğlu, Bogdanovic ve Udoh ayrılığı ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Kimin gidip kimin geldiği hiç önemli değil. Burada önemli olan Fenerbahçe Doğuş'un başarısıdır. Giden oyuncular takım için her şeyi yaptı, gelenler de yapacaktır."


Kaynak: AA
Etiketler; #A Milliler #erkek basketbol takımı #gökseninköksal #Melih Mahmutoğlu #2017 Avrupa Şampiyonası
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