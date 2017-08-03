Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu DaJuan Summers'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu DaJuan Summers'ı kadrosuna kattı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



DaJuan Summers, geçen sezon forma giydiği Pınar Karşıyaka'da 16,9 sayı ve 6,7 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.