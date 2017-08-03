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ABD'li oyuncu Summers Galatasaray Odeabank'ta

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu DaJuan Summers'ı kadrosuna kattı.

ABD'li oyuncu Summers Galatasaray Odeabank'ta

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu DaJuan Summers'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

DaJuan Summers, geçen sezon forma giydiği Pınar Karşıyaka'da 16,9 sayı ve 6,7 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #oyuncu #summers #Galatasaray #odeabankta
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