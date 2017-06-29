Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımı oyuncularından Ada Germen'i, Samsun Büyükşehir Anakent'e kiralık olarak gönderdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray altyapısından yetişen ve üç sezondur Galatasaray A Bayan Voleybol Takımı'nda görev yapan 1997 doğumlu voleybolcumuz Ada Germen, 2017-2018 sezonunda Bayanlar 1. Lig takımlarından Samsun Büyükşehir Anakent'te kiralık olarak mücadele edecek. Genç smaçör Ada Germen’e Samsun Büyükşehir Anakent takımında başarılar dileriz."
Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımı oyuncularından Ada Germen'i, Samsun Büyükşehir Anakent'e kiralık olarak gönderdi.
Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımı oyuncularından Ada Germen'i, Samsun Büyükşehir Anakent'e kiralık olarak gönderdi.