Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımı oyuncularından Ada Germen'i, Samsun Büyükşehir Anakent'e kiralık olarak gönderdi.

Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımı oyuncularından Ada Germen'i, Samsun Büyükşehir Anakent'e kiralık olarak gönderdi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Galatasaray altyapısından yetişen ve üç sezondur Galatasaray A Bayan Voleybol Takımı'nda görev yapan 1997 doğumlu voleybolcumuz Ada Germen, 2017-2018 sezonunda Bayanlar 1. Lig takımlarından Samsun Büyükşehir Anakent'te kiralık olarak mücadele edecek. Genç smaçör Ada Germen’e Samsun Büyükşehir Anakent takımında başarılar dileriz."