TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, savunma oyuncusu Yiğitcan Erdoğan ile anlaşma sağladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre transfer komitesinin prensipte anlaştığı Yiğitcan, Adana'da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
Açıklamada, bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Yiğitcan ile resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Mavi-lacivertlilerin prensipte anlaştığı Yiğitcan Erdoğan, sağlık kontrolünden geçirildi
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, savunma oyuncusu Yiğitcan Erdoğan ile anlaşma sağladı.