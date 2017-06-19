Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Adana Demirspor'da transfer çalışmaları

Mavi-lacivertlilerin prensipte anlaştığı Yiğitcan Erdoğan, sağlık kontrolünden geçirildi

Adana Demirspor'da transfer çalışmaları

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, savunma oyuncusu Yiğitcan Erdoğan ile anlaşma sağladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre transfer komitesinin prensipte anlaştığı Yiğitcan, Adana'da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Açıklamada, bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Yiğitcan ile resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yiğitcan erdoğan #transfer #TFF 1. Lig #Adana Demirspor #adana
Önceki Haber
Galatasaray sezonu açtı
Sonraki Haber
Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.