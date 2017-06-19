Mavi-lacivertlilerin prensipte anlaştığı Yiğitcan Erdoğan, sağlık kontrolünden geçirildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, savunma oyuncusu Yiğitcan Erdoğan ile anlaşma sağladı.



Mavi-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre transfer komitesinin prensipte anlaştığı Yiğitcan, Adana'da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.



Açıklamada, bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Yiğitcan ile resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.