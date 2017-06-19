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Adana Demirspor'da transfer

Mavi-lacivertliler, Togolu futbolcu Atakora'yı renklerine bağladı

Adana Demirspor'da transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Lalawele Atakora'yı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer komitesinin anlaşmaya vardığı Atakora, Adana'ya gelerek kentteki özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Togolu 26 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzalanacağı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #TFF 1. Lig #Lalawele Atakora #Adana Demirspor
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