Mavi-lacivertliler, Togolu futbolcu Atakora'yı renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Lalawele Atakora'yı kadrosuna kattı.



Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer komitesinin anlaşmaya vardığı Atakora, Adana'ya gelerek kentteki özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.



Togolu 26 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzalanacağı bildirildi.