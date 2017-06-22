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Adana Demirspor'da transfer

Mavi-lacivertliler, Can Demir Aktav ile sözleşme imzaladı

Adana Demirspor'da transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Atiker Konyaspor'un savunma oyuncusu Can Demir Aktavtransfer etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 yaşındaki Can Demir Aktav, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlenen törende resmi sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Can Demir, birçok kulübün kendisine talip olduğunu belirterek, "Çocukluğumun hayali olan takımı seçtiğim için çok mutluyum. Bu formayı nasip gördükleri için başkanıma ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. İyi mücadele edip Adana Demirspor'u iyi yerlere getirmek istiyoruz. Hedefe giden yolda elimden geleni yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Kulübün Taraftar ve Stadyum Sorumlusu İzzettin Turgut da Konya ekibinden çok değerli genç bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını aktararak, transferin hayırlı olmasını diledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #TFF 1. Lig #Can Demir Aktav #atiker konyaspor #Adana Demirspor
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