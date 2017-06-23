Mavi-lacivertliler, defans oyuncusu Sezer Özmen'i renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran defans oyuncusu Sezer Özmen'le 2 yıllık mukavele imzaladı.



Sezer Özmen, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlenen ve Kulüp İkinci Başkanı İmam Gazali Hıradağı'nın da katıldığı törende, kendisini 2 yıllığına Adana Demirspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.



Törenin ardından açıklamada bulunan Sezer, Akdeniz ekibine geldiği için mutlu olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Benim için çok önemli bir transfer oldu. Hedeflerim doğrultusunda iyi bir şehir ve takım seçmek zorundaydım. Bunu hissettim ve bunu bilerek bu camiayı seçtim. Başkanımın ve yöneticilerimin gözünde bu azmi ve isteği görünce iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Benden beklentileri biliyorum. İyi bir kamp sonrası bana güvenenleri mahcup etmeyeceğimin sözünü verebilirim."

Hıradağı da geçmiş yıllarda çeşitli takımlarda şampiyonluk yaşamış Sezer'i teknik ekibin isteği doğrultusunda kadroya kattıklarını belirterek, "Transferin iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.