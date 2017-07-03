Mavi-lacivertliler, Manisaspor'dan Savaş Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Savaş Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen sezon Manisaspor forması giyen 27 yaşındaki Savaş ile 1 yılık anlaşmaya varıldı. Savaş, Adana Demirspor'un Bolu kampına dahil oldu ve takımla çalışmalara başladı.



Adana Demirspor forması giymenin çok büyük bir onur olduğunu kaydeden Savaş Yılmaz, "Adana Demirspor'un başarısı için ben de buraya geldim ve sahadaki performansımla bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum. Transferimde emeği geçen başkanıma ve yönetim kuruluna da ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.