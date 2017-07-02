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Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Bolu'da gerçekleştirdiği yeni sezon öncesi birinci hazırlık kampına sabah antrenmanıyla devam etti.

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Bolu'da gerçekleştirdiği yeni sezon öncesi birinci hazırlık kampına sabah antrenmanıyla devam etti.

Karacasu beldesinde bulunan bir otelde dün kampa giren Akdeniz ekibi, otelin antrenman sahasında teknik direktör Giray Bulak yönetiminde antrenman yaptı.

İdmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan mavi-lacivertli ekip, daha sonra pas çalışması üzerinde durdu.

Çalışmalara koordinasyonla devam eden Adana Demirsporlu futbolcular, yaklaşık 2 saat süren antrenmanı açma germe hareketleriyle tamamladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 1. Lig #Teknik direktör Giray Bulak #futbol #bolu #Adana Demirspor
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