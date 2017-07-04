Bolu'da kamp yapan TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kampa giren mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Giray Bulak yönetiminde yaklaşık iki saat süren çalışmanın ilk bölümde "core" antrenmanı yaptı.



Antrenmanın son bölümünde ise futbolcular, pas ve destek çalışması gerçekleştirdi.

Adana Demirspor akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.