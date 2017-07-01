Askeri okullar açılsın
Askeri okullar açılsın
Çiftçiyi bitiren karar
Çiftçiyi bitiren karar
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
ABD'de şok saldırı
ABD'de şok saldırı

Adana Demirspor'un yeni sezon hazırlıkları

Adana Demirspor Bolu kampına yaptığı antrenmanla başladı

Adana Demirspor'un yeni sezon hazırlıkları

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, yeni sezon öncesindeki birinci hazırlık kampına Bolu'da başladı.
Öğle saatlerinde Bolu'ya gelerek Karacasu beldesinde bulunan bir otele yerleşen Adana Demirsporlu futbolcular, dinlendikten sonra teknik direktör Giray Bulak yönetiminde antrenmana çıktı.
Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan Akdeniz ekibi daha sonra ayak tenisi oynadı.
Adana ekibinin akşam antrenmanı istasyon çalışması yaparak tamamladı.

Başkan Gökoğlu ilk antrenmanı izledi

Takımın ilk antrenmanını seyreden kulüp başkanı Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesi ilk kamplarına başladıklarını ifade ederek, "Takım bu sabah Bolu’ya geldi. Otele yerleştiler. Burada 15 gün kamp yapacağız. Sonra vereceğimiz 3 günlük aradan sonra yine Bolu'da 15 günlük daha kamp yapacağız." dedi.
Bolu kamplarında hazırlık maçları da yapacaklarını anlatan Gökoğlu, hem Adana Demirspor camiası hem de kulüp adına iyi bir sezon geçirmek istediklerini belirtti.
Gökoğlu, şu ana kadar 9 transfer yaptıklarını da ifade ederek, "Transferde temkinli davranıyoruz. İyi ve akılcı transferler yapmak istiyoruz. Şu an futbolcuların rakamları çok yüksek. İyisini almaya çalışıyoruz. Onun için temkinli gitmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde en kısa sürede bu transferleri yapıp tam takım olarak çalışmak istiyoruz." diye konuştu.
Teknik heyetin altyapıdaki futbolcuları da izlediğini kaydeden Gökoğlu, dış transferde beş yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamayı düşündüklerini dile getirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 1. Lig #Mehmet Gökoğlu #Giray Bulak #bolu #Adana Demirspor
banner863
Önceki Haber
Kardemir Karabükspor'un Bolu kampı başladı
Sonraki Haber
Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.