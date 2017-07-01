Adana Demirspor Bolu kampına yaptığı antrenmanla başladı

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, yeni sezon öncesindeki birinci hazırlık kampına Bolu'da başladı.

Öğle saatlerinde Bolu'ya gelerek Karacasu beldesinde bulunan bir otele yerleşen Adana Demirsporlu futbolcular, dinlendikten sonra teknik direktör Giray Bulak yönetiminde antrenmana çıktı.

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan Akdeniz ekibi daha sonra ayak tenisi oynadı.

Adana ekibinin akşam antrenmanı istasyon çalışması yaparak tamamladı.



Başkan Gökoğlu ilk antrenmanı izledi



Takımın ilk antrenmanını seyreden kulüp başkanı Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesi ilk kamplarına başladıklarını ifade ederek, "Takım bu sabah Bolu’ya geldi. Otele yerleştiler. Burada 15 gün kamp yapacağız. Sonra vereceğimiz 3 günlük aradan sonra yine Bolu'da 15 günlük daha kamp yapacağız." dedi.

Bolu kamplarında hazırlık maçları da yapacaklarını anlatan Gökoğlu, hem Adana Demirspor camiası hem de kulüp adına iyi bir sezon geçirmek istediklerini belirtti.

Gökoğlu, şu ana kadar 9 transfer yaptıklarını da ifade ederek, "Transferde temkinli davranıyoruz. İyi ve akılcı transferler yapmak istiyoruz. Şu an futbolcuların rakamları çok yüksek. İyisini almaya çalışıyoruz. Onun için temkinli gitmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde en kısa sürede bu transferleri yapıp tam takım olarak çalışmak istiyoruz." diye konuştu.

Teknik heyetin altyapıdaki futbolcuları da izlediğini kaydeden Gökoğlu, dış transferde beş yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamayı düşündüklerini dile getirdi.