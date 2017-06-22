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Adanaspor'da çifte transfer

Turuncu-beyazlılar, Muharrem Doğan ve Onur Akbay'ı renklerine bağladı

Adanaspor'da çifte transfer

TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, Eyüpspor'dan Muharrem Doğan ve Adana Demirspor'dan Onur Akbay'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, turuncu-beyazlıların 2 yıllık sözleşme imzaladığı defans oyuncusu Muharrem, "Adanaspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Allah'ın izniyle burada önemli başarılar yaşamak istiyorum. Adanaspor hedefi olan bir camia. Umarım bu yıl Adanaspor'u tekrar Süper Lig'e taşırız." ifadesini kullandı.

Adanaspor'la 1 yıllık sözleşme imzalayan savunma oyuncusu Onur da transferin camiaya hayırlı olmasını temenni ederek, "Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül'e ve transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Adanaspor'u hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #TFF 1.Lig #Onur Akbay #Muharrem Doğan #adanaspor
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