Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Sınırda canlı bomba yakalandı
Sınırda canlı bomba yakalandı
Türk Henkel Kimya hakkında soruşturma başlatıldı
Türk Henkel Kimya hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı
CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı

Adanaspor'da transfer

Turuncu-beyazlı kulüp, kaleci Fevzi Elmas'ı renklerine bağladı

Adanaspor'da transfer

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, kaleci Fevzi Elmas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen 34 yaşındaki Elmas, Osman Yereşen Tesisleri'nde kendilerini 1 yıllığına turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Elmas, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Adanaspor’da forma giyeceği için mutlu olduğunu belirterek, "Uzun yıllar Adana’da yaşadım. Yöreyi ve halkı iyi tanıyorum. Adanaspor hedefleri olan büyük bir camia. İnşallah bu sezon Adanaspor’u tekrar Süper Lig’e çıkartacağız. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #TFF 1. Lig #Fevzi Elmas #adanaspor
Önceki Haber
“Bebek bezi“ cinayeti davasında karar
Sonraki Haber
Mardin'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.