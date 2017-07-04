Turuncu-beyazlı kulüp, kaleci Fevzi Elmas'ı renklerine bağladı

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, kaleci Fevzi Elmas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Geçen sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen 34 yaşındaki Elmas, Osman Yereşen Tesisleri'nde kendilerini 1 yıllığına turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Elmas, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Adanaspor’da forma giyeceği için mutlu olduğunu belirterek, "Uzun yıllar Adana’da yaşadım. Yöreyi ve halkı iyi tanıyorum. Adanaspor hedefleri olan büyük bir camia. İnşallah bu sezon Adanaspor’u tekrar Süper Lig’e çıkartacağız. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.