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Adanaspor topbaşı yaptı

Turuncu-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Adanaspor topbaşı yaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesislerinde, teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde sezonun ilk çalışmasını yaptı. Antrenman öncesi oyuncularıyla tek tek tokalaşan Arın, daha sonra oyunculara kısa bir konuşma yaptı.

Koşuyla başlayan antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından tekrar koşuyla tamamlandı.

Yaklaşık bir saat süren antrenmana, yeni transferler Bahattin Köse, Yener Arıca, Onur Akbay, Gökhan Meral ve Muarrem Doğan da katıldı.

Adanaspor, çalışmalarını yarın sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 1. Lig #futbol #antrenman #adanaspor
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