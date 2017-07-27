Dünya ikincisi kick boksçu Iğdırlı sporcu Çiğdem Kırbaç, "Dünya şampiyonu olmama az kaldı. Ağrı Dağı'nın eteğinden çıktım, dünya şampiyonluğuna kadar devam edeceğim." dedi.

Iğdır'ın Melekli beldesinde yaşayan ve 2015 yılında Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda elde ettiği ikinciliğinin yanı sıra Avrupa ikinciliği, 8 kez Türkiye şampiyonluğu ve onlarca başarısı bulunan Çiğdem Kırbaç, aynı branşta dünya şampiyonu olan antrenörü Murat Kızılkuş ile Dünya Şampiyonası'na hazırlık yapıyor.





Son olarak, Niğde'de 21 Temmuz'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kırbaç, Samsun'da 9 Ağustos'ta yapılacak milli takım seçmelerinden başarılı olup, Macaristan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.



Çiğdem Kırbaç, söz konusu şampiyonada altın madalya alıp, hem kariyerine dünya şampiyonluğu eklemek hem de Türk bayrağını göndere çektirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.



Birçok imkansızlıklara rağmen idman için sabah akşam beldeden şehre gelip giden Çiğdem Kırbaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kick boks branşının henüz olimpik olmadığından dolayı çeşitli sıkıntılar yaşadığını söyledi.



Elde ettiği başarılar sayesinde Bitlis'te beden eğitimi bölümü okumaya hak kazanan Kırbaç, "Başarılarımı sürekli idman yapmama ve dünya şampiyonu olan antrenörüme borçluyum. Gelmediğim zamanlarda antrenörüm sürekli arayarak idmana gelmemi sağladı. O olmasaydı şimdiye kadar sporu bırakmıştım. Sporu seviyorum, devam etmek istiyorum. Bu sene Türkiye'de birinci olursam Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Hedefim dünya şampiyonu olmak." değerlendirmesinde bulundu.















"Dünya şampiyonu olmama az kaldı"



Dünyada özellikle erkek sporu olarak bilinen kick boksu kadın olarak yaptığından dolayı çeşitli zorluklarla karşılaştığını anlatan Çiğdem Kırbaç, şöyle devam etti:



"Bu spora ilk başladığım zamanlarda ailem çok karşıydı, hobi amaçlı yapacağımı sandılar. Annem ve babam izin vermedi, hocam geldi ailemle konuştu, bu şekilde devam ettim. Birçok derece aldıktan sonra ailem de kabullendi. Şu an hedefime ulaştım sayılır, dünya şampiyonu olmama az kaldı. Dünya şampiyonu da olsam ailem karşı çıkacak ama onlara da yenilmeyeceğim, yine devam edeceğim. Ağrı Dağı'nın eteğinden çıktım, dünya şampiyonluğuna kadar devam edeceğim."



"Bürokratlarımızın, iş adamlarımızın kızımıza sahip çıkmaları gerekiyor"



Sporcunun antrenörü Murat Kızılkuş ise, Kırbaç'ın, kısıtlı imkanları nedeniyle bazı sorunlarla karşılaştığının belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Başarılı sporcuları kazanmak kolay olmuyor. Biz bu başarıları uzun bir emek sonucunda kazanıyoruz. Çiğdem kızımız dünya ikincisi olmuş başarılı bir sporcumuz. Bürokratlarımızın, iş adamlarımızın kızımıza sahip çıkmaları gerekiyor. Çiğdem'in sporu bırakmasını istemiyoruz, ülkemizi daha büyük yerlerde, daha büyük arenalarda başarıyla temsil edebiliriz. Kick boks, bu sene sonunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınacağı için artık önümüzdeki yıllarda olimpiyatta yarışılabilecek bir spor branşı oluyor. Önümüzdeki dönemlerde olimpiyatlarda da kızımızın başarılı olabilmesi için özellikle Iğdırlı iş adamlarımızın destek vermelerini istiyoruz."