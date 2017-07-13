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Ajax'lı Nouri'den kötü haber

Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçı esnasında kalp ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan Fas asıllı Hollandalı futbolcunun beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edildi.

Ajax'lı Nouri'den kötü haber

Hollanda ekibi Ajax, Alman temsilcisi Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçında kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılan Abdelhak Nouri'nin beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun beyninde kalıcı ve ciddi hasar tespit edildiği haberinden derin üzüntü duyulduğu ve dualarının Nouri ile olduğu ifade edildi.

Nouri, Ajax ile Werder Bremen arasında 8 Temmuz'da oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında kendisini yere bırakmıştı. Fas asıllı Hollandalı futbolcu, saha içinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.

Ajax, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, uygulanan yoğun tedavinin ardından Nouri'nin hayati tehlikeyi atlattığını kaydetmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ajax #fas asıllı hollandalı futbolcu
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