Süper Lig'de 2012-2013'ten beri mücadele eden Ege temsilcisi, sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başlayacak

Geçen seson kadroda yer alan oyunculardan 8'inin takımdan ayrıldığı Akhisar Belediyespor'da şimdiye kadar 5 futbolcu kadroya dahil oldu.



Bu sezon Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe ile Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak Akhisar Belediyespor, en başarısız sonuçları Galatasaray karşısında aldı.



Süper Lig'de 6. kez sahaya çıkacak olan Akhisar Belediyespor, yeni sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başlayacak.



Geçen sezon kadroda yer alan oyunculardan 8'inin takımdan ayrıldığı Akhisar Belediyespor'da şimdiye kadar 5 futbolcu kadroya dahil oldu.



Topladığı 48 puanla ligi 7. sırada tamamlayan ve en başarılı dönemini geçiren Akhisar Belediyespor'un geçen sezonki kadrosundan Custodio futbolu bırakırken, Loteteka Bokila Romanya'nın Cluj takımına kiralandı. Geçen sezon takımın en golcü ismi olan Ricardo Jorge Vaz Te, Çin'in Henan Jianye takımına, Özer Hurmacı ise Osmanlıspor'a transfer olurken, Medipol Başakşehir'den kiralanan ve ikinci yarıda takıma büyük katkı veren Sokol Cikalleshi de takımına döndü.



Yeşil-siyahlı ekipte Abdulkadir Özdemir, Tolga Ünlü ve Alper Uludağ da takımdan ayrıldı.



Transfer çalışmalarını sürdüren Akhisar Belediyespor, şimdiye kadar Alperen Babacan, Serginho, Eray Ataseven, Barbosa ve Paulo Henrique'yi kadrosuna dahil etti.



Bu yıl 6. sezonunu geçireceği Süper Lig'de oynadığı 170 maçta 57 galibiyet, 47 beraberlik ve 66 mağlubiyet alan Ege temsilcisi, bu maçlarda 209 gol atıp, kalesinde 233 gol gördü.



En fazla forma giyen Bruno



Şimdiye kadar 83 futbolcunun mücadele ettiği Akhisar Belediyespor'da 3 sezon mücadele eden Bruno, çıktığı 115 maçla ligde en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor. Bruno'yu 107 maçla Güray Vural ve 103 müsabakayla Merter Yüce izliyor.



Akhisar Belediyespor'un mevcut kadrosunda yer alanlar içinde ise 66 müsabaka ile Caner Osmanpaşa en fazla şans bulan 9. isim.



En golcü isim Gekas



Ege temsilcisinde 2 sezon 39 maça çıkan Yunan golcü Gekas, attığı 24 golle en golcü isim konumunda yer alıyor.



Gekas'ı 23 golle geçen yıl Trabzonspor'a transfer olan Hugo Rodallega ile 21 golü bulunan Bruno takip ediyor.



Teknik direktörler



Geçen sezon 3 farklı ismin çalıştırdığı Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Okan Buruk görevine devam ediyor. Ege temsilcisinde daha önce Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Reşit Akçay, Roberto Carlos, Cihat Arslan ve Tolunay Kafkas'ın yanı sıra geçici olarak 1 maçta Şaban Yarkın görev yaptı.



Ege temsilcisini Süper Lig'e çıkaran Hamza Hamzaoğlu, ligde takımın başında 68 maça çıktı. Hamzaoğlu'nu 36 maçla Cihat Arslan, 23 karşılaşmayla Tolunay Kafkas, 18 müsabakayla Roberto Carlos, 15 karşılaşmaya Mustafa Reşit Akçay ve 9 maçla Okan Buruk izledi.



Geçen sezon son 9 maçta büyük bir başarı yakalayan Okan Buruk yüzde 78 galibiyet oranına ulaşırken, Hamza Hamzaoğlu ve Cihat Arslan yüzde 34, Roberto Carlos yüzde 28 ve Mustafa Reşit Akçay da yüzde 27 galibiyet oranları yakaladı.



En başarısız olduğu takım Galatasaray



Bu sezon Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor'la ligde ilk kez karşılaşacak Akhisar Belediyespor, en başarısız sonuçları Galatasaray karşısında aldı.



Rakibiyle oynadığı 10 maçta 1 galibiyet ve 9 yenilgi alan Ege temsilcisi, bu müsabakalarda sadece 3 puan topladı.



Akhisar Belediyespor, Alanyaspor, Sivasspor ve Kasımpaşa karşısında oynadığı maçlarda yüzde 50'şer galibiyet oranı yakaladı.



Akhisar Belediyespor'un bu sezon Süper Lig'de oynayacağı rakiplerine karşı aldığı sonuçlar şöyle:

