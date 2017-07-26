Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, hazırlık maçında Yunanistan'ın Asteras takımını 2-1 mağlup etti.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, hazırlık maçında Yunanistan'ın Asteras takımını 2-1 mağlup etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Alanyaspor, Asteras ile karşı karşıya geldi.



Sahaya Remy, Gassama, Birol Parlak, Fofana, N'Sakala, Sackey, Maniatis, Efecan Karaca, M'Billa, Emre Akbaba ve Vagner Love 11'i ile çıkan turuncu-yeşilli takım, karşılaşmanın ilk yarısını 6. dakikada M'Billa ve 24. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle 2-0 önde kapattı.



Maçın ikinci yarısına, Birol, Gassama ve M'Billa'nın yerine Berkan Emir, Emre Nefiz ve Cenk Ahmet Alkılıç ile başlayan turuncu-yeşilli takımda, ilerleyen dakikalarda N'Sakala ve Emre Akbaba'nın yerine de Tolga Tekin ile Taha Yalçıner oyuna dahil edildi.



Mücadelenin 52. dakikasında rakip takımdan Pablo, kullandığı penaltı atışını gole çevirerek maçın sonucunu 2-1 olarak belirledi.