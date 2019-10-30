Alanyaspor kupada İnegölspor'u 3 golle geçti

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında evinde TFF 2. Lig ekibi İnegölspor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

24. dakikada gelişen Alanyaspor'un atağında Kaan Kanak'ın pasıyla ceza sahası çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

44. dakikada sol kanattan etkili gelen Alanyaspor'da Tayfur Bingöl cezalanına girdikten sonra arka direğe topu ortaladı. Ortaya iyi yükselen Bammou kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-0

45+1. dakikada Djalma Campos'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Bammou'nun içeriye çıkardığı meşin yuvarlağı, Bakasetas penaltı noktası üzerinde plase bir vuruşla ağlara gönderdi: 3-0

Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-0 kazandı.

Turuncu-yeşilli takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırdı.