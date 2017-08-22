Vatan Partisi'nden, Sema Pekdaş’a tepki
Vatan Partisi'nden, Sema Pekdaş’a tepki
Van'da bombalı araç imha edildi
Van'da bombalı araç imha edildi
PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
İstanbullulara yarın için bu mesaj gönderiliyor
İstanbullulara yarın için bu mesaj gönderiliyor

Alanzinho Sinopspor ile prensipte anlaştı

Türkiye'de daha önce Trabzonspor, Balıkesirspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor forması giyen Alanzinho, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Sinopspor ile prensip anlaşmasına vardı.

Alanzinho Sinopspor ile prensipte anlaştı
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sinopspor, Brezilyalı futbolcu Alanzinho ile prensip anlaşmasına vardı. 

Kulüp başkanı Ayhan Özhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prensip anlaşmasına vardıkları Alanzinho'nun yarın kente geleceğini söyledi.

Alanzinho'nun Sinopspor'a transferi konusunda oyuncunun kendisi ve menajeriyle anlaşmaya vardıklarını ifade eden Özhan, "Alanzinho şu an İstanbul'da ve yarın uçakla Sinop'a gelecek. Kendisine güzel bir karşılama yapacağız. Daha sonra kulüpte resmi sözleşme imzalanacak. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Özhan, Alanzinho ile bir yıllık sözleşme imzalayacaklarını belirterek, yeni sezon öncesi iddialı bir takım oluşturma çabası içinde olduklarını kaydetti.

Mor-beyazlı kulüp, daha önce de Bursaspor ve Şanlıurfaspor'da forma giyen Sierra Leoneli futbolcu İbrahim Teteh Bangura'yı renklerine bağlamıştı.

Kaynak: AA
Önceki Haber
ABD'de heykele bombalı saldırı girişimi
Sonraki Haber
Alanzinho Sinopspor ile prensipte anlaştı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.