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Ali Palabıyık'tan çok tartışılan karar

Gürcistan'da devam eden U19 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda oynanan Portekiz-Çek Cumhuriyeti maçını yöneten Ali Palabıyık çok tartışılacak bir karara imza attı.

Ali Palabıyık'tan çok tartışılan karar

Karşılaşmanın 89.dakikasında Portekiz 2-1 öndeyken, Çek Cumhuriyeti'nin kendi yarı sahasından kullandığı serbest vuruşta top ağlara gidince Çek futbolcular büyük sevinç yaşadı. İlk başta orta noktayı gösteren ve golü veren hakem Ali Palabıyık, sonrasında golü geçersiz sayınca Çek futbolcular yoğun bir biçimde itiraz ettiler ancak  Palabıyık kararını değiştirmedi.

Ali Palabıyık'ın atılan golü iptal etmesinin nedeni ofsayttan dogan endirekt serbest vuruşun ağlara gitmesi olarak düşünülsede Portekizli oyuncuların maç boyunca ofsayta düşmedikleri karşılaşmanın sonunda istatistiklere yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #portekiz-çek cumhuriyeti #Gürcistan #ali palabıyık
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