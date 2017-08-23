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Almanya'da erkek tenisi Becker'e emanet

2016'nın aralık ayında 3 yıldır antrenörlüğünü yaptığı Djokovic ile yollarını ayıran eski Alman tenisçi Becker, ülkesinde erkek tenisinden sorumlu direktör oldu.

Almanya'da erkek tenisi Becker'e emanet

Almanya Tenis Federasyonu (DTB), Boris Becker'in erkek tenisinden sorumlu direktör olarak görev yapacağını duyurdu.

DTB'den yapılan açıklamaya göre, Almanya'da erkek tenisinin başına, 49 yaşındaki eski sporcu Boris Becker getirildi.

Eski dünya 1 numarası Becker, profesyonel kariyeri süresince 6'sı grand slam turnuvalarında, 49 tekler şampiyonluğu yaşadı. 17 yaşında Wimbledon'ın şampiyonluk kupasını kaldırarak, "en genç Wİmbledon şampiyonu" unvanını alan Alman tenisçi, 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda çiftlerde altın madalyanın sahibi oldu.

Üç yıl boyunca antrenörlüğünü yaptığı Novak Djokovic'e 6 grand slam şampiyonluğu kazandıran Becker, 2016'nın aralık ayında Sırp tenisçiyle yollarını ayırmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #almanya
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