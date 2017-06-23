FIFA Konfederasyonlar Kupası B Grubu maçında Almanya ile Şili sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı

FIFA Konfederasyonlar Kupası B Grubu maçında Almanya ile Şili sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.



Şili 6. dakikada Alexis Sanchez'in golüyle 1-0 öne geçti. Almanya'nın bu gole yanıtı 41. dakikada Lars Stindl ile geldi ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



İkinci yarıda iki ekip de aradığı golü bulamayınca maç da aynı skorla sona erdi.



Bu sonucun ardından iki takım da gruptaki puanını 4'e yükseltti ve bir üst tur için büyük avantaj yakaladı.