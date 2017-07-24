Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Alper Potuk, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Sturm Graz maçında görev alması durumunda kariyerindeki 300. profesyonel resmi karşılaşmasına çıkacak.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, 300. resmi karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor.



Sarı-lacivertli futbolcu, 27 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Sturm Graz karşısında görev alması durumunda kariyerinde 3. kez "dalya" diyecek.



Altyapısından yetiştiği Eskişehirspor'dan 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Alper, kariyerindeki ilk profesyonel resmi karşılaşmasına 2008-2009 sezonunda çıktı. Eskişehirspor'un Süper Lig'de Gaziantepspor'la 29 Mayıs 2009'da oynadığı maçta 77. dakikada oyuna girerek 18 yaşında ilk profesyonel maçına çıkan Alper, Sturm Graz karşısında forma giyerek kariyerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmak istiyor.



Alper, bugüne dek Süper Lig'de 220, Türkiye Kupası'nda 34, Avrupa kupalarında 28, TFF Süper Kupa'da 2, A Milli Futbol Takımı'nda ise 15 kez sahaya çıktı.



Fenerbahçe ile 159. maç



Eskişehirspor'da başlayan profesyonel kariyerinde oldukça istikrarlı bir grafik sergileyen Alper, bu performansını sarı-lacivertli ekipte de sürdürdü.



Fenerbahçe'ye 2013 yılında 6 milyon 250 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen 26 yaşındaki basketbolcu, sarı-lacivertli formayla 158 maça çıktı.



Alper, sarı-lacivertli formayı ilk kez 2013-2014 sezonu başında Galatasaray ile oynanan Süper Kupa finalinde giydi.



Derbi mücadelesinin 57. dakikasında Cristian Baroni'nin yerine oyuna giren Alper, Fenerbahçe'de geçirdiği 4 sezonda düzenli olarak forma şansı bulurken birçok pozisyonda görev aldı.



2 kez kupa sevinci yaşadı



Milli futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde 2 kez kupa kaldırma başarısı gösterdi.



Alper Potuk, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'ye katıldığı ilk sezon olan 2013-2014'te lig, İsmail Kartal gözetimindeki 2014-2015 sezonunda ise Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.



Fenerbahçe'de 9 gol



Alper Potuk, sarı-lacivertli forma altında 9 kez gol fileleri havalandırdı.



Kariyerinde toplam 16 golü bulunan Alper Potuk, bu gollerin dokuzuna Fenerbahçe formasıyla imzasını attı.



Fenerbahçe'den önce forma giydiği Eskişehirspor'da 5 gol kaydeden 26 yaşındaki oyuncu, diğer iki golünü ise A Milli Takım'da kaydetti.

