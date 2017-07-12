Başpehlivanlardan Gürbüz, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki hedefinin altın kemer olduğunu söyledi.

Başpehlivanlardan Ali Gürbüz, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki hedefinin altın kemer olduğunu söyledi.



Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, Muratpaşa Belediyespor başpehlivanı Ali Gürbüz'ün, bu yıl 656'ncısı düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Kemer'in 670 metre yüksekliğindeki Gedelme yaylasında yaklaşık bir aydır sürdürdüğü kamp çalışmalarını tamamladığı bildirildi.



650 ve 651'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz ve başaltı kategorisinde mücadele edecek Kürşat Korkmaz ile 40 sporcunun, 14 Temmuz Cuma günü başlayacak güreşlerde Muratpaşa Belediyespor'u temsil edeceği aktarıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen başpehlivan Ali Gürbüz, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Kış dönemi de dahil olmak üzere sezona çok iyi hazırlandık. Talihsiz bir sakatlık yaşadım ama şimdi hepsini geride bıraktık. Sadece ben değil, ekip olarak çok iddialıyız. Altın kemeri Antalya'ya, Muratpaşa'ya getirmek en büyük hedefimiz. Başkanımız Ümit Uysal, yağlı güreşlere büyük destek veriyor. Başkanımıza, bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Edirne'den altın kemerle döneriz."