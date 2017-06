"Yarışmacı ve yetiştirici kimliğimizi koruyor ve her sene daha iyisini yaparak yola devam ediyoruz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, yarışmacı ve yetiştirici kimliklerini koruduklarını, her sezon daha iyisini yaparak yollarına devam ettiklerini bildirdi.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının 2017-2018 sezonu hazırlıklarına 30 Haziran Cuma günü Selçuk'taki tesislerinde başlayacağı belirtildi. Altınordu'nun kamp kadrosu yaş ortalamasının, 21 olduğu kaydedildi.

Altyapıdan 22 oyuncunun bulunduğu kamp kadrosunda, geçen sezon forma giyen genç futbolculara ek olarak Cihan Topaloğlu, Ozan Can Oruç, Şahan Akyüz, Rıdvan Özdemir, Çağrı Oğuz, Caner Aktaş, Mutlu Aksu Doğan ve Onur Demir'in de yer alacağı ifade edildi.

Kadrodaki en genç oyuncunun 26 Mayıs 2000 doğumlu kaleci Ozan Can Oruç olduğu belirtildi.

Kadroda yer alan diğer futbolcular şunlar:

Berke Özer, Ali Emre Yanar, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Ali Mert Aydın, Recep Yemişçi, Yusuf Yalçın Arslan, Seydi Kayasoy, Berk Erel, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli, Barış Alıcı, Enis Durak, Fatih Aktay, Erce Kardeşler, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu.

Kırmızı-lacivertli ekipte sözleşmeleri biten ancak takımda devam etmelerine kesin gözüyle bakılan Uğur Arslan Kuru, Sinan Osmanoğlu, Arif Morkaya ve Okan Derici ile kadronun 29 kişiye ulaşacağı aktarıldı.



Hedef ilk 2

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligde son 3 sezonun ikisinde play-off'u son maçta kaçırdıklarını, 2017-2018'de ise hedeflerinin ilk 2 takım arasında yer almak olduğunu belirtti.



"Yarışmacı ve yetiştirici kimliğimizi koruyor ve her sene daha iyisini yaparak yola devam ediyoruz." ifadesini kullanan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Yeni sezona daha da oturmuş bir kadro ile gireceğiz. Ligi çok iyi bir ivmeyle bitirmiştik, aynı ivmeyle yeni sezona başlamak istiyoruz. Hedefimiz, ilk iki takım arasına girip direkt Süper Lig'e yükselmek."