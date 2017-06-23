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Altınordu, Serkan Göksu'nun sözleşmesini uzattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 3 sezondur takımda olan Serkan Göksu'nun mukavelesini bir yıl uzattı.

Altınordu, Serkan Göksu'nun sözleşmesini uzattı

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 2014-2015 sezonu başında Galatasaray'dan transfer edilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Serkan Göksu'nun gelecek sezon da takımda yer alacağı kaydedildi.

Kulüp Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, Serkan'ın takımda kalmasından memnun olduklarını belirterek, "Serkan Göksu, karakterli, yapımıza uygun ve bizi çok iyi tanıyan bir oyuncu. Yeni sezonda daha da başarılı bir performans sergileyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Serkan Göksu da Altınordu'da kalmanın, kariyer gelişimini burada devam ettirmenin güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, son 3 sezonun 2'sinde play-off'u son maçta kaçırdıklarını hatırlattı. Serkan, yeni sezonda bu hedefe ulaşacaklarına inandığını kaydetti.

Öte yandan genç oyunculardan Murat Arslan, Cihad Ateş, Arda Hilmi Şengül, Mert Pala, Süleyman Güneş, Gökhan Tunahan, Alper Kadir Duruk ve Kadir Yurttadur'un tecrübe kazanmaları için kiralık olarak gönderilecekleri bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #TFF 1. Lig #Serkan Göksu #futbol #altınordu
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